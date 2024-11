Pedro Ramos incentiva internos a fazerem parte do futuro da Saúde na Região

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participou, hoje, na sessão de abertura do 3.º Encontro Nacional de Internos de Anatomia Patológica, realizado no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, uma iniciativa promovida pelo Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica.

O governante aproveitou a ocasião para agradecer a escolha da Região Autónoma da Madeira para a realização deste encontro e para incentivar os futuros médicos a fazerem parte do futuro da Saúde na Região. "Estamos a desenvolver o Sistema Regional de Saúde, precisamos de mais recursos humanos na área da anatomia patológica e espero que, no futuro, escolham a Madeira para continuarem a vossa atividade e a vossa vida familiar porque temos qualidade de vida na Região Autónoma da Madeira", frisou.

O evento híbrido reúne profissionais em formação das várias regiões do país para discutir avanços, desafios e práticas emergentes na área da anatomia patológica. O programa inclui palestras sobre história da Anatomia Patológica, inteligência artificial, diagnósticos diferenciais e técnicas laboratoriais, no sentido de promover a atualização científica e a partilha de experiências.

Na abertura, também estiveram presentes o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, a presidente da Faculdade das Ciências da Vida da UMa, Rosa Gouveia, a presidente do Núcleo de Internos da Sociedade Portuguesa de Anatomia Patológica, Diana Baptista, e, ainda, os dirigentes da Saúde.