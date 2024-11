“Este caminho não vai ser interrompido” garante Pedro Ramos

“Olho com alguma preocupação”, disse Pedro Ramos, no final da manhã desta quarta-feira, quando confrontado pelo DIÁRIO com a moção de censura ao Governo Regional apresentada pelo Chega.

À margem da cerimónia de assinatura de contratos-programa com quatro associações ligadas à saúde mental e às doenças raras, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil referiu que esta “é mais uma situação que a Madeira saberá resolver, porque a população da Madeira está em primeiro lugar”.

No entender de Pedro Ramos “o Governo [Regional] está a governar bem, nem é um governo isolado e tem vários partidos na sua composição e, naturalmente, que esses partidos vão dar a resposta necessária”, afiançou, apontando que “este caminho não vai ser interrompido”, particularmente no que à saúde diz respeito, mesmo perante o cenário de eleições antecipadas.