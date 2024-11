Terá Câmara de Lobos ganhado um prémio pela actuação durante os incêndios como diz Pedro Ramos?

Miguel Albuquerque foi substituído, na sexta-feira, na Festa da Castanha, no Curral das Freiras, pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil: Pedro Ramos, como é seu timbre, voltou a elogiar o desempenho dos serviços que coordena e, desta feita, acrescentou a Câmara Municipal de Câmara de Lobos ao panegírico.

O Governante, apesar de se encontrar na freguesia do Curral das Freiras, falou do que aconteceu na Terra Chã daquela localidade, mas também da Fajã das Galinhas, que pertence à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

Pedro Ramos referiu tais exemplos para transmitir a ideia de que tudo foi bem feito, durante os incêndios de Agosto e Setembro findos. “Eu gostaria de realçar, aquilo que aconteceu. Nós tivemos de evacuar mais de 100 pessoas. A Terra Chã, a Fajã das Galinhas, mas com segurança, como medida de precaução. E tudo isso foi tão bem feito que a autarquia de Câmara de Lobos recebeu o prémio de excelência autárquica da acção social, pela forma como desenvolveu todo esse trabalho.”

Será que Pedro Ramos falou a verdade ao dizer que Câmara de Lobos recebeu um prémio pela actuação que então desenvolveu?

A verificação da veracidade da afirmação de Pedro Ramos vai centrar-se na questão da autarquia câmara-lobense ter ou não sido distinguida. Não avaliaremos se, como afirmou o governante, tudo foi bem feito. Para isso, tem havido audições e comissões parlamentares e não há consenso.

Na verificação, procurámos notícias e informação oficial sobre a atribuição de alguns prémios à Câmara Municipal presidida por Leonel Silva.

No dia 23 de Setembro, o dnoticias.pt publicou uma notícia com o seguinte título: ‘Realojamento das famílias da Fajã das Galinhas vale reconhecimento nacional’.

Era explicado que estava em causa o realojamento de 114 pessoas, que valera à Câmara Municipal o Prémio Excelência Autárquica na área de Ação Social, promovido pela organização Cidade Social. Mas, que entidade é esta que atribuiu o prémio?

No sítio da Internet, a própria organização explica: “A Cidade Social, fundada em 2014, é uma empresa especialista nas áreas do Desporto, Ação Social e Turismo e Cultura. O nosso foco está em disponibilizar soluções de qualidade a clientes corporativos, com especial enfoque nas Autarquias Portuguesas participantes nos Programas ‘Município Amigo do Desporto’, ‘Autarquia Solidária’ e ‘Município Amigo do Turismo e da Cultura’.”

“Concentramos os nossos esforços na construção de uma rede colaborativa para benchmarking e capacitação, com foco no modelo de intervenção municipal nas áreas do desenvolvimento desportivo, da ação social e turístico e cultural.”

Trata-se de um empresa criada em Aveiro, em 2014 e que é detida por Pedro Mortágua Soares.

Esta empresa, na Madeira, além de Câmara de Lobos, já galardoou Funchal, Machico e Porto Moniz. A integração de um município do programa Autarquia Solidária acontece mediante pagamento da autarquia à empresa.

Além da notícia do DIÁRIO, também o Município de Câmara de Lobos, publicou no seu sítio na Internet e no Facebook um texto a dar conta da distinção pela referia empresa.

"Este prémio é um reconhecimento do esforço colectivo da nossa equipa, dos parceiros institucionais e da própria população de Câmara de Lobos." A declaração é atribuída a Sónia Pereira, vereadora com o pelouro da Educação, Intervenção Social e Juventude. "A operação de realojamento das famílias da Fajã das Galinhas revelou-se um desafio sem precedentes, mas também uma oportunidade de demonstrar a nossa capacidade de resposta a situações de crise. O nosso objectivo principal foi sempre garantir que estas famílias, forçadas a abandonar as suas casas devido aos riscos de deslizamento, pudessem encontrar segurança e dignidade nas suas novas habitações."

Como se verifica, o prémio não significa que tudo foi bem feito, como afirmou Pedro Ramos, mas é indubitável que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos foi distinguida pela empresa Cidade Social, através do Programa Autarquia Solidária. Por isso e por não estarmos a verificar se foi bem ou mal feito, avaliamos a afirmação de Pedro Ramos como verdadeira.