Madeira presente no Bazar Diplomático

A Região Autónoma da Madeira estará presente na 39.ª edição do Bazar Diplomático, que decorrer nos dias 8 e 9 de Novembro, entre as 11 e as 19 horas, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL, na Junqueira).

A iniciativa de caráter solidário é promovida anualmente pela Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses, com a participação das Embaixadas acreditadas em Lisboa e, mais recentemente, de algumas organizações internacionais, contando com o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que marca presença na inauguração do certame.

No evento, estão representadas cerca de 40 embaixadas, Portugal continental e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, que, nos respetivos stands, vendem produtos típicos dos diferentes países e localidades, com o objetivo de angariarem a maior receita possível, a qual, posteriormente, será doada a instituições de solidariedade social.

A Madeira, à semelhança dos Açores, costuma fazer-se representar pelas mulheres do Representante da República, do Presidente da Assembleia Legislativa e do Presidente do Governo Regional, estando a seu cargo a organização e a gestão presencial dos respetivos stands.

As receitas do Bazar Diplomático deste ano serão entregues as instituições que apoiam a terceira idade, uma das contempladas é da Madeira.