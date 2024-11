Os melhores cocktails do mundo na Madeira

Os melhores barmen do Mundo estão na Madeira, onde desde hoje participam no Campeonato Mundial de Cocktails, e onde, no Hotel Savoy Palace, são feitos os melhores e mais apetecíveis aperitivos que e possa encontrar. Organizado pela Associação de Barmen de Portugal, que tem na Associação de Barmen da Madeira os seus maiores campeões portugueses - 4 campeões mundiais portugueses foram todos da Madeira -, embora este ano, curiosamente a região não tenha nenhum dos dois representantes portugueses entre os de 60 países.

O evento que terá ainda o Congresso Mundial, para eleger essencialmente o próximo presidente da Associação Internacional de Barmen, acontece na Madeira pela primeira vez, sendo que em Portugal já acontecera há 40 anos no Algarve e há 20 anos no Estoril, numa organização gigantesca que custará cerca de 500 mil euros e que sem patrocínios públicos e privados não seria possível trazer para a Região.

Aqueles que, também se podem chamar de embaixadores dos bares, restaurantes, hotéis e todos os sítios onde trabalham estes profissionais. Fernando Brito, presidente da Associação de Barman de Portugal (ABP) salienta que trazer a organização para a Madeira foi um trabalho que precisou de muito apoio. "Há dois anos foi feito em Cuba, o ano passado foi feito em Itália, este ano está a ser feito em Portugal, para o ano vai ser feito na Coreia do Sul, vai rodando por todos os países do mundo", explicou.

Depois de já ter sido organizado em Portugal por duas vezes, sendo que a ABP tem três associações filiadas (da Madeira, do Algarve e do Estoril, que representa o restante continente), "acho que tinha que ser aqui na Madeira e, por isso, fizeram tudo para ser aqui. Por isso aqui estamos e acho que estamos bastante bem. Inicialmente tínhamos 70 países, no entanto este ano o novo governo de Portugal criou alguns embaraços a certos países para virem para cá e apesar de termos feito muita força junto das embaixadas, não se conseguiram vistos, é o caso da República Dominicana, é o caso do Senegal, da Nigéria. Foi muito difícil mas conseguimos, à última hora e com a nossa interferência, julgo porque as novas regras da imigração estão a impedir, ainda conseguimos trazer os representantes de Cuba. Um tipo de eventos destes, que traz gente de todo o mundo, é pena que se criem estes entraves, mas tudo bem", lamentou.

Com apoio reforçado do Turismo da Madeira, da Associação de Promoção da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e, também, da Câmara Municipal de Machico, o evento termina no domingo, onde se saberá quem irá ser o novo campeão mundial que irá tomar lugar do actual, Leo Ko, de Hong Kong, vencedor da edição de 2023, em Roma, agora membro do júri.