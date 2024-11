Turismo da Madeira volta a estar presente no World Travel Market

A Região volta a marcar presença no World Travel Market (WTM) 2024, que se iniciou hoje e que decorre até ao próximo dia 7 de Novembro (quinta-feira) no ExCeL London, no Reino Unido.

"A Madeira, através da Associação de Promoção, está presente no evento com uma equipa alargada, com o objectivo de realizar diversas reuniões com operadores e players do sector e, sobretudo, de dar a conhecer a Região", indica nota à imprensa.

O presidente da AP-M e secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus refere que a participação da Região no WTM é “um momento importante do ano no setor turístico, tendo em conta que esta é uma das maiores feiras de referência do setor, onde são promovidas inúmeras reuniões e, acima de tudo mantidos contactos ao melhor nível com os principais operadores que trabalham com a Madeira”, sejam do Reino Unido ou de outros destinos que marcam presença no evento.

Eduardo Jesus refere que esta é uma altura para transmitir novidades, no que diz respeito às iniciativas e eventos que decorrerão na Madeira e Porto Santo em 2025, assim como, para fazer um balanço do desempenho do setor "nomeadamente com o envolvimento de cada um desses operadores e, acima de tudo, perspetivar uma continuidade de um relacionamento que se quer sempre profícuo quer para os operadores, quer para o destino".

O WTM Londres estima que este ano, naquela que é a 44.ª edição, seja atingido um volume de negócios de cerca de 2,6 mil milhões de euros. São esperados mais de 44.000 profissionais do setor das viagens, estando presentes mais de 4.000 entidades de turismo globais, hoteleiros, serviços de transporte, marcas de tecnologia, associações e experiências.

O governante recorda que “o Reino Unido é um dos principais mercados emissores para o setor turístico da Região Autónoma da Madeira, mantendo-se como o segundo mercado estrangeiro em dormidas e hóspedes, suplantado apenas pelo mercado alemão”.

Eduardo Jesus realça que, nos primeiros 8 meses do corrente ano, este mercado já somava cerca de 1,5 milhão de dormidas, um valor ligeiramente superior ao período homólogo do ano passado (+0,6%).