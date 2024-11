RG3 “mantém a prontidão e as portas abertas para auxiliar sempre que for necessário”

"O novo comandante do Regimento de Guarnição N. º3 garantiu, hoje, que a instituição militar que dirige “mantém a prontidão e as portas abertas para auxiliar sempre que for necessário”, em situações de catástrofe ou fora delas", revela nota à imprensa.

Foram palavras transmitidas pelo Coronel Musa Paulino na apresentação de cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, a quem agradeceu todo o apoio que parlamento madeirense tem dado ao Regimento”.

E acrescenta: O novo comandante abraça as novas funções com “grande expectativa e sentido de missão, com vista a melhorar e incrementar o encargo operacional que o Regimento tem, bem como fomentar as relações com as instituições civis da Madeira”.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disponibilizou toda a colaboração institucional e desejou as maiores realizações pessoais e profissionais ao novo Comandante do RG3.