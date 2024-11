Musa Paulino assume liderança do RG3

O tenente-coronel Musa Paulino será o novo comandante do Regimento de Guarnição N.º3, a tomada de posse está prevista para a próxima quinta-feira pelas 11h50 nesta unidade. Deverá contar com a presença do tenente-general Comandante das Forças Terrestres, Rui Ferreira, bem como de várias entidades regionais

O novo responsável exercia funções desde Junho do ano passado na Direção de Serviços de Planeamento Estratégico como coordenador da Área Política de Emprego de Forças Nacionais Destacadas, cargo que deixou para suceder ao coronel João Bernardino na liderança da infra-estrutura da Zona Militar da Madeira. A comissão de serviço é de dois anos.

Musa Gonçalves Paulino é natural de Lisboa, onde nasceu a 29 de Junho de 1974. A par do trabalho realizado no país, destacam-se no currículo as missões internacionais, nomeadamente as realizadas na República Centro Africana que lhe deram maior notoriedade. Esteve numa primeira de Janeiro a Setembro de 2017 ao serviço das Nações Unidas, como Comandante da 1.ª Força Nacional Destacada; e numa segunda neste mesmo palco, de Julho de 2019 a Janeiro de 2020, ao serviço da European Union Training Mission (EUTM), como Oficial de Ligação (J3 LNO) para a United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Já em 2000 Musa Paulino tinha estado numa missão ao serviço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), na Bósnia Herzegovina, como comandante de pelotão; e entre 2005 e 2006 numa outra de cooperação técnico-militar em Angola, onde foi assessor militar da Brigada de Comandos e Centro de Instrução de Forças Especiais das Forças Armadas Angolanas.

O novo comandante do RG3 concluiu o Curso de Infantaria da Academia Militar (Grau Mestre) e os cursos de Estado-Maior Exército e Estado-Maior Conjunto do Instituto de Estudos Superiores Militares. No campo da formação, tem ainda no currículo, entre outros, dá conta o Exército, o Curso de Comandos, o Curso de Instrutores de Educação Física Militar e o Curso de Instrutores de Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal M113. Destaque igualmente para o Curso HUMINT (Human Intelligence), o NATO Concept Development and Experimentation Orientation Course e a Pós-Graduação em Estudos da Paz e da Guerra nas Novas Relações Internacionais, ministrado pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Musa Paulino chega à Madeira depois de ter passado por várias unidades militares do país, com destaque para o Regimento de Guarnição nº 1, em Angra do Heroísmo, o Academia Militar, Lisboa, no Batalhão de Comandos, Regimento de Comandos. Exerceu funções no Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército como Chefe da Repartição de Assuntos Gerais. Em Fevereiro de 2020 passou a desempenhar o Cargo de Chefe do Centro de Recrutamento de Lisboa, tendo depois assumido, como referido, assumido funções na Direção de Serviços de Planeamento Estratégico, que deixa para vir para a Madeira.

A par de tudo isto, falta referir que Musa Paulino soma vários reconhecimentos sob a forma de louvores e condecorações. A página oficial do Exército dá relevância à Ordem Militar de Avis/Cavaleiro, à Medalha de Serviços Distintos/Grau Ouro, às medalhas de Mérito Militar de 2.ª e 3.ª classes, à Medalha de D. Afonso Henriques - Mérito do Exército/2.ª Classe, ao Título Honorário ‘Comando Angolano’ da República de Angola e à Medalha da Ordem Nacional do Reconhecimento da República Centro-Africana grau ‘Officier’.

Já em relação ao seu antecessor, João Bernardino, tinha tomado posse como Comandante do RG 3, a 21 de setembro de 2022 e deixou o cargo poucos dias antes de concluir os dois anos de comissão de Serviço.