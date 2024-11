Novo comandante do RG3 toma posse amanhã

O novo Comandante do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), Coronel de Infantaria Musa Gonçalves Paulino, toma posse esta quinta-feira, 21 de Novembro.

A cerimónia, a decorrer no RG3 a partir das 11 horas, será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e contará com a presença do Comandante das Forças Terrestres, Tenente-General Rui Ferreira.

O evento terá início com a chegada dos convidados, pelas 11 horas. Às 11h05, espera-se a chegada ao RG3 do Tenente-General Rui Ferreira, Comandante das Forças Terrestres, e do Brigadeiro-General, Comandante da Zona Militar da Madeira. Às 11h15, será a vez do Presidente do Governo Regional, Miguel de Albuquerque, fazer a sua chegada, seguido, às 11h20, pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues. Por fim, às 11h25, o Representante da República para a Região, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, chegará ao RG3, sendo este o momento em que o evento oficialmente terá início.

Às 11h50, terá início a Cerimónia Militar, com a execução de honras regulamentares ao Representante da República para a Região. Seguir-se-á a integração do Estandarte Nacional do RG3 na formatura, seguida pela tomada de posse do Coronel Musa Gonçalves Paulino como Comandante do Regimento. Após o juramento, será proferida uma alocução pelo Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General, seguida de palavras do Tenente-General Rui Ferreira, Comandante das Forças Terrestres. A cerimónia culminará com a execução da 'Marcha Patrono do Exército' e o desfile das forças em parada.

O evento está previsto terminar às 12h30.