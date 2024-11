Miguel Albuquerque não interpreta como cartão amarelo da bancada do PSD a não reprovação de voto de protesto do JPP ao Governo Regional.

“Sempre tive nos momentos cruciais o apoio do grupo parlamentar”, sustenta, ao mesmo tempo que reconhece que o grupo parlamentar do PSD é “instrumento fundamental do partido e do governo”.

Foi a resposta do presidente do Governo e do PSD/M ao facto de os deputados do PSD terem se abstido, esta quinta-feira, na votação de um voto de protesto apresentado pelo JPP "contra a nomeação de arguidos em processos judiciais para cargos na Administração Pública Regional". O texto critica fortemente o executivo de Miguel Albuquerque por ter nomeado recentemente o ex-presidente do IASAÚDE para assessor na empresa pública ARM, por este ser arguido no processo ‘Ab Initio’.

Ainda a propósito desta polémica nomeação, Albuquerque fez questão de dizer “sou muito claro nas decisões que tomo e não há qualquer equívoco nem qualquer reserva mental relativamente à nomeação do Dr. Bruno Freitas”.