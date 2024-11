Ireneu Barreto vai ao RG3 e Musa Paulino vai ao Palácio de São Lourenço

Depois de manhã desta quinta-feira, 21 de Novembro, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, ter ido ao Regimento de Guarnição nº3 presidir à tomada de posse ao novo comandante Tenente-Coronel de Infantaria Musa Paulino, durante a tarde foi a vez do recém-empossado dirigir-se ao Palácio de São Lourenço para apresentação de cumprimentos.

Musa Paulino já é comandante do RG3 Cerimónia militar de tomada de posse decorre no Regimento de Guarnição N.3 (RG3)

Ireneu Barreto recebeu, em audiência de cumprimentos de apresentação, o novo Comandante do Regimento de Guarnição nº3, uma ocasião para desejar "as maiores felicidades no desempenho da função", salientando "a enorme importância que aquela Instituição tem assumido no apoio à Comunidade, sobretudo em momentos de calamidades naturais, como ocorreu após a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 ou nos Incêndios de 2016, bem como no aprontamento de contingentes militares para intervenção em operações de manutenção de paz em território estrangeiro".