Há 24 anos era notícia no DIÁRIO o aumento das bancadas na Assembleia Regional para acolher os dois parlamentares eleitos na sequência da revisão da lei eleitoral que pôs fim aos círculos uninominais do Porto Santo e Porto Moniz. Na altura o hemiciclo passou de 59 deputados para os 61, foi o máximo de representantes que atingiu na sua história. Hoje a Assembleia Legislativa da Madeira tem 47 representantes eleitos num círculo único, modelo que vigora desde 2007. Na mesma peça era noticiada ainda a criação de um sistema de imagem interno e o andamento do projecto para o edifício adquirido na Rua da Alfândega.

A notícia datada de 19 de Novembro de 2000 começa por dar conta do aumento do número de deputados e da nova distribuição. “As novas bancadas foram acopladas à primeira fila, ficando urna junto à bancada do PSD e outra em frente, onde costuma ficar instalado o grupo parlamentar do PS”.

Este artigo vai mais longe e faz ainda um resumo da evolução dos lugares dos representantes do povo. “Desde que foram inauguradas as actuais instalações da Assembleia já foram acrescentadas oito bancadas. Entre 1988-92 o hemiciclo contou com 53 lugares, entre 1992-96, 57, entre1996- 2000, 59 e para a legislatura 2000-2004 contará com 61 bancadas parlamentares”.

Nessa altura preparavam-se mais mudanças que o tempo veio a provar terem sido acertadas. O jornalista Lourenço Freitas referia a intenção de colocar um sistema interno de som e de imagem, na altura na forja, hoje em pleno funcionamento e bem mais avançado, inclusive com transmissão em directo. “Actualmente a comunicação social já recebe, na sala de imprensa, o som directamente do hemiciclo, mas com este projecto passará também a dispor de imagem”, escrevia, lembrando que a Assembleia da República, em Lisboa, já disponha de sinal televisivo e que o secretário-geral da assembleia madeirense tinha-se deslocado a São bento para se inteirar do funcionamento.

“O circuito interno será extensivo aos grupos parlamentares, ao gabinete da presidência e vice-presidências, permitindo acompanhar os debates nesses gabinetes”, sublinhava, em relação à inovação na Madeira.

Já sobre o prédio que hoje acolhe as representações parlamentares, Lourenço Freitas, lembrava que aguardava parecer por se encontrar em zona classificada. O projecto previa a ampliação do espaço à disposição dos grupos parlamentares por forma a proporcionar melhores condições de trabalho aos deputados. “Os segundo, terceiro e quarto piso serão reservados aos grupos parlamentares, enquanto o rés-do-chão e o primeiro piso serão reservados aos serviços administrativos, nomeadamente ao departamento de pessoal e departamento financeiro”, lê-se.