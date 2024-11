Musa Paulino já é comandante do RG3

O Tenente-Coronel de Infantaria Musa Paulino, o novo Comandante do Regimento de Guarnição N.3 (RG3) acaba de tomar posse perante as entidades militares, civis e religiosas.

Ireneu Cabral Barreto, Representante da República para a Madeira, preside à cerimónia militar de tomada de posse do novo Comandante do RG3, onde também marca presença os presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

A integração do Estandarte Nacional do RG3 na formatura antecedeu a tomada de posse do novo Comandante do RG3, numa cerimónia que termina com a Marcha Patrono do Exército e o desfile das Forças em Parada.