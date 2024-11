Homem morre em acidente na Via Expresso do Porto da Cruz

Um homem com cerca de 60 anos morreu, ao final da tarde deste sábado, na sequência de um violento acidente de viação entre dois carros na Via Expresso entre Machico e o Porto da Cruz, no Túnel do Norte - o mais extenso deste eixo rodoviário, com 2.100 metros.

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) estiveram a reanimá-lo, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local.

O condutor do outro carro não ficou ferido.

A PSP tomou conta da ocorrência.