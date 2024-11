Manter e melhorar as capacidades existentes é desejo do Comandante da Zona Militar da Madeira

O Brigadeiro-General Gonçalves Pedro, comandante da Zona Militar da Madeira, aproveitou a cerimónia militar de tomada de posse do novo Comandante do RG3 para apontar que um dos grandes objectivos da instituição é "manter e melhorar as capacidades existentes".

Na cerimónia militar de tomada de posse do novo Comandante da única unidade que é o regimento (RG3) na RAM, lembrou que o futuro reserva desafios mas também oportunidades e enalteceu o "potencial" já revelado pelo novo comandante do RG3 na carreira militar.

Embora ausente, não esqueceu o anterior Comandante do RG3, reconhecendo lhe

"esforço, dedicação e brilhantismo".

O Brigadeiro-General Gonçalves Pedro aproveitou a presença das entidades civis para agradecer as "excelentes relações" entre o exército e o poder regional.