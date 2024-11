Jovem morre após queda do 7.º andar no Funchal

Um jovem de 23 anos morreu há instantes, após ter caído de um 7.º andar de um bloco de apartamentos no Caminho do Amparo, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados ao local, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública está a tomar conta da ocorrência.