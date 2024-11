Pelotão do RG3 deverá partir em breve para a Roménia

Está para breve a partida para a Roménia, no âmbito das missões da NATO, de um pelotão que ultima o apronto no Regimento de Guarnição N.3 (RG3).

“O regimento brevemente verá partir um pelotão para a Roménia”, revelou o Tenente-Coronel de Infantaria Musa Paulino, o novo comandante do RG3, que fez saber que já na próxima semana irá realizar-se a habitual cerimónia da entrega da santa ao pelotão, a partir da qual estarão disponíveis para partir. Não revelou datas mas tudo indicia que tal venha a ocorrer entre os meses de Dezembro e Janeiro.

Sobre as novas funções que hoje tomou posse, “aumentar a motivação dos nossos militar” é objectivo primeiro, até porque, “o exército neste momento está com uma grande dinâmica”, afirma.

Para esse objectivo importa também realizar obras no RG3 com o propósito de “melhorar as condições de vida para tornar as unidades do exército atractivas”, nomeadamente proporcionar condições para que “todos os militares se sintam em casa”.

Para essa finalidade já há um plano identificado, antevendo que “nos próximos anos, provavelmente, vamos ter aqui grandes investimentos”.

Intenções e objectivos assentes num grande propósito: “Termos militares capazes, operacionais e que desempenhem bem as suas missões, interna ou externamente”.