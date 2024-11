International Sharing School Madeira organiza a Sharing Winter Gala

Pelo segundo ano consecutivo, a International Sharing School Madeira, parte do Sharing Education Group, realiza a 'Sharing Winter Gala - Madeira'. O evento terá lugar no próximo dia 12 de Dezembro na prestigiada Sala Bahia do Casino da Madeira.

A gala anual, que tem vindo a crescer em importância e participação, contará este ano com a presença de mais de 100 famílias, tanto madeirenses como estrangeiras, reunindo assim toda a comunidade escolar num ambiente repleto de glamour. Presentes estarão também várias entidades institucionais que colaboram diariamente com o Sharing Education Group na Região Autónoma da Madeira.

Com início às 19 horas, o evento na Sala Bahia do Casino da Madeira será marcado por um espectáculo surpresa durante o jantar, seguido de entretenimento ao vivo com um DJ da Região para animar as famílias que desejem continuar a celebração pela noite dentro, aproveitando o espírito festivo desta época.

A 'Sharing Winter Gala' da Madeira é o equivalente à gala realizada pelo Sharing Education Group no continente, na cidade de Oeiras, que este ano terá lugar no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril no dia 6 de Dezembro. Este evento reúne as famílias e convidados das duas escolas do Grupo em Lisboa e no Algarve.