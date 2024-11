Miguel Iglésias pede mais investimento na RTP-Madeira

Foi na Assembleia da República que o deputado socialista eleito pelo círculo da Madeira defendeu, hoje, mais investimento na RTP-Madeira e criticou os cortes anunciados.

Miguel Iglésias aproveitou a presença do ministro dos Assuntos Parlamentares no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025, para o confrontar com os cortes de 30 mil euros previstos para o canal regional, alertando para a necessidade de mais investimento e melhores condições para os seus profissionais.

Como já noticiado, a redução das verbas implicará a supressão de vários programas em grelha da RTP-Madeira. “Presumimos que este corte não tenha qualquer relação com a estratégia do Governo da República de cortar o financiamento na publicidade, quando o próprio Orçamento de Estado não está aprovado”, notou o socialista, considerando, contudo, que “esta não é uma situação normal” e que “está a alarmar todos os profissionais do Centro Regional da RTP na Madeira”.

Conforme dá conta o PS-Madeira em comunicado, Miguel Iglésias terá salientado que “a RTP-M presta um serviço público inestimável, não apenas para os residentes na Região, mas também enquanto elo de ligação fundamental com a diáspora madeirense espalhada pelos quatro cantos do Mundo”, levando o parlamentar a manifestar preocupação em relação a esta previsão.

Dirigindo-se ao ministro, o deputado socialista advertiu que “a RTP-M não precisa de cortes nem de desinvestimento” e que, pelo contrário, “necessita de melhores condições para os seus profissionais, de contínuo investimento tecnológico e na sua grelha de informação e entretenimento”.

Na ocasião, Iglésias instou o governante a confirmar se há, ou não, orientações da tutela ou da administração da RTP para estes cortes abruptos na despesa corrente e se essa redução nos custos se refere a orientações generalizadas para a empresa, ou é específica para o Centro Regional da RTP-Madeira, o que seria, no seu entender, “gravíssimo”.