Confraria Enogastronómica da Madeira de visita a Canárias

A Confraria Enogastronómica da Madeira vai participar, este sábado, com um grupo de cinco confrades, no XXV Grande Capítulo da Confraria do Vinho de Canárias, a realizar no município de Los Realejos, em Santa Cruz de Tenerife.

"Este evento, que reúne amantes do vinho e da gastronomia, representa uma excelente oportunidade para a Confraria Enogastronómica da Madeira estreitar laços com outras confrarias e promover os produtos regionais num contexto internacional. A delegação madeirense levará consigo a riqueza da gastronomia local e, claro, o emblemático Vinho Madeira, com o objetivo de partilhar conhecimentos e experiências com os participantes", indica nota enviada à imprensa.

Esta participação é fruto do compromisso da associação na divulgação dos produtos e da cultura madeirenses além-fronteiras. "Através da participação em eventos como este, a Confraria contribui para a promoção do nome da Madeira e para o fortalecimento das relações entre as duas regiões", aponta.