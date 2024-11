Kristina Dmitruk vence o Madeira Ladies Open

Desistência de Francesca Curmi no segundo parcial confirmou a vitória de Kristina Dmitruk na quinta edição do Madeira Ladies Open em ténis, prova do circuito da Federação Internacional de Ténis (ITF) dotada com um prémio monetário de 40 mil dólares, final disputada no principal court da Quinta Magnólia.

De origem bielorussa, a tenista neutra de 21 anos de idade, actual n.º 347 do ranking mundial WTA, derrotou vencia por 1-0 a opositora maltesa, de 22 anos, quando esta desistiu: vencia por 3-2 o segundo parcial.