As 'curas' de Romilda atraíam centenas de pessoas ao Jardim da Serra há 26 anos

Era uma autêntica loucura, com centenas de carros estacionados junto a uma casa no Jardim da Serra, onde residia a brasileira Romilda, que curava com as mãos. O DIÁRIO, em 1998, foi até essa freguesia para perceber o que estava a acontecer para levar tanta gente em busca de cura para as suas maleitas.

Na época, Romilda tinha 28 anos e atraía pessoas de todas as idades até ao Jardim da Serra. Estas 'curas milagrosas' eram feitas sem recurso a medicamentos e com intervenções cirúrgicas que não recorriam a anestesia. Mesmo assim, os pacientes diziam nada sentir. Apesar de ser algo 'estranho', mesmo os médicos pareciam não querer contestar aquilo que estava a acontecer.

Um caso relatado ao DIÁRIO dava conta de um homem que há anos vivia confinado a uma cadeira de rodas, mas que depois de ver Romilda, saiu de casa da curandeira pelo próprio pé.

A explicação? O amor. Era isso que diziam sentir assim que entravam nessa casa. "Isto não é bruxedo. O que ela tem é um grande amor pelas pessoas", dizia outro paciente.