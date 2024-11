LPCC organiza palestra para falar sobre cancro da próstata

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a organizar hoje, pelas 18h00, uma palestra sob o tema "Vamos Falar Sobre Cancro da Próstata", que decorrerá na FNAC Madeira.

Inserida na iniciativa Novembro Azul, que "é uma campanha realizada, no mês de Novembro, dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata", que terá como oradores o presidente do núcleo regional Ricardo Sousa, e os médicos especialistas Ferdinando Pereira e Carlos Fernandes.

Lembra a LPCC que "esta patologia é, actualmente, o tipo de cancro mais frequente no homem", estimando-se que "em Portugal, durante o ano 2020, tenham surgido cerca de 6.759 novos casos de cancro da próstata. As estimativas (Globocan, 2021) indicam que em 2040 esse número ascenda a cerca de 8.216, e que corresponderá a um aumento de 21,6%".

Pelo que um conselho a dar é "adoptar hábitos saudáveis, através de uma alimentação cuidada e da prática regular de exercício físico", realça a nota, sendo este "o ponto de partida para a prevenção de qualquer tipo de cancro", lembra.