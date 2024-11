Enxurrada obstruiu estrada e isolou sítio no Curral das Freiras

Os cerca de 80 moradores no sítio da Terra Chã de Cima, na freguesia do Curral das Freiras, passaram a última noite isolados devido a enxurrada causada pela chuva dos últimos dias, em especial a forte precipitação registada este domingo à noite. O forte caudal arrastou quantidade significativa de material que acabou por obstruir a única estrada de acesso à recôndita localidade situada na parte baixa da freguesia interior do Concelho de Câmara de Lobos.

Valeu o empenho do presidente da Junta de Freguesia e a prontidão de brigada da Protecção Civil, que durante a noite não pouparam esforços para remover parte do material que bloqueava a estrada de modo a criar condições mínimas de circulação, libertando assim a população que esteve várias horas isolada.

“As chuvas do fim-de-semana, em especial a chuva durante a noite de domingo, provocou alguns problemas em acessos locais como foi a obstrução por completo, cerca das 22 horas, da Estrada da Terra Chã de Cima”, confirma Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras. O autarca que prontamente tomou conta da ocorrência, fez saber esta manhã que “com os meios já em prevenção do Serviço Municipal de Protecção Civil, foi possível desobstruir parcialmente o acesso, libertando assim os cerca de 80 residentes deste sítio de forma que hoje pudessem sair para as suas vidas de forma natural”.

“Os trabalhos já prosseguem hoje de modo a retirar todo o entulho que saltou da linha de água de pouca dimensão que entupiu por completo a valeta por debaixo da estrada (Passagem Aérea Hidráulica), o que levou a esta situação”, descreveu ao DIÁRIO.

Com o bom tempo a se fazer sentir esta segunda-feira, é expectável que ainda hoje a situação fique normalizada, com a reposição das condições, quer a desobstrução da valeta entupida, quer a remoção do material acumulado na via pública.

Os registos das estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira revelam que durante a última noite a precipitação mais significativa ocorreu precisamente em duas estações que 'cercam' o Curral das Freiras, caso da Quinta Grande (9,2 mm/1h) e do Chão do Areeiro (13,9 mm/1h), sendo este o único valor de toda a rede a atingir quantidade de aviso amarelo.