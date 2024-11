Todas as semanas ocorre sismos na Madeira?

Esta quinta-feira, 14 de Novembro, a notícia de mais um ‘Sismo ao largo da Madeira’, como é habitual, motivou diferentes reacções.

“Os sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registaram, esta madrugada (quinta-feira), um sismo na área designada como 'Madeira-Tore', um monte submarino que liga a ilha da Madeira ao monte submarino Tore (área geográfica entre o continente e o arquipélago). O sismo, de magnitude 2.5 na escala de Richter, ocorreu a 10 km de profundidade, às 2h24”, noticiou o DIÁRIO.

Uma das leitoras, certamente habituada a ver informação relacionada com sismos ocorridos na designada Região da Madeira, questionou a frequência dos abalos sísmicos que vêm sendo registados à ‘volta do arquipélago’: “Isto agora é todas as semanas?”, escreveu Odília Góis.

Terá razão a leitora ao pressentir que todas as semanas sejam registados sismos na Região da Madeira. Foi isso que fomos apurar, recorrendo à informação preliminar dos sismos registados na rede sísmica nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa primeira análise, avaliamos a actividade sísmica na Região da Madeira nos últimos 30 dias (4 semanas) e verificamos a ocorrência de quatro tremores de terra. Foram registados no dia 30 de Outubro (magnitude 2.4 a NE do Porto Moniz/65 km do Funchal), e nos dias 4 (3.1, a Oeste da ilha da Madeira/250 km/h do Funchal), 8 (2.7, na área designada de Madeira-Tore/555 km do Funchal) e 14 de Novembro (2.5, Madeira-Tore (364 km do Funchal), ou seja, nem mais nem menos que um abalo por semana.

Média desfeita se juntarmos todo o mês de Outubro último, tendo em conta o registo de três sismos ocorridos nos dias 5, 23 e 30, embora os dois últimos ocorridos com o intervalo de uma semana.

Por aqui conclui-se que nem todas as semanas ocorre sismos na Região da Madeira, contudo, importa também ter em conta que ocasionalmente ocorrem vários sismos na mesma semana. E não é preciso recuar muito no tempo para identificar episódios de maior actividade sismológica na Região da Madeira. No mês de Setembro, em menos de 48 horas, foram registados quatro sismos. Dois na noite entre os dias 21 e 22, próximos das Desertas e do Porto Santo, e outros dois na madrugada do dia 23, ao largo do Porto Santo e do Porto Moniz.

Embora nem todas as semanas haja registos de sismos na Região da Madeira, o cadastro bianual do IPMA no que diz respeito à actividade sísmica no Arquipélago da Madeira, revela que em média ocorre pelo menos um sismo por semana na Região da Madeira.

A conclusão resulta do número de sismos registados pelo IPMA por biénio. Assim, no período mais recente de dois anos sucessivos, entre 11 de Novembro de 2022 e 11 de Novembro de 2024 (108 semanas), há registo de 127 sismos na Região da Madeira, o que equivale a uma média de 1,17 sismos por semana.

Valor semelhante encontramos no biénio anterior, de Novembro de 2020 a Novembro de 2022, com um total de 141 sismos à volta do Arquipélago da Madeira (1,3 sismos, em média, por semana).

Recuamos mais um biénio – de Novembro de 2018 a Novembro de 2020 – e verificamos o registo de 111 sismos, ou seja, em média 1 sismo por semana.

Esta realidade é reforçada se apurarmos a actividade sísmica registada nos últimos seis anos – desde Novembro de 2018. Desde então estão cadastrados um total de 379 sismos, valor que repartido pelas 324 semanas entretanto decorridas, significa uma média de 1,16 sismos por semana.

Por estes dados oficiais se comprova que pese embora não sejam registados sismos na Região da Madeira todas as semanas, como há semanas em que a rede de sismógrafos registam mais do que um abalo, o que é facto é que em média ocorre pelo menos um sismo por semana na área afecta ao Arquipélago da Madeira.

Em bom rigor a interrogação de quem julga ocorrer sismos na Madeira todas as semanas não é de todo verdadeira, mas como em média ocorre um sismo a cada semana que passa - pelo menos nos últimos seis anos tal está comprovado - eis a razão de atribuirmos 'impreciso' à conclusão nos termos em que é colocada.