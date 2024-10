Sofia Canha criticou a "falta de preocupação" do Governo da República em relação à RTP-M

A deputada Sofia Canha manifestou o seu repúdio pelas consequências que o anunciado Plano de Ação para a Comunicação Social terá para a RTP-Madeira. Na prática, falamos na retirada da publicidade comercial ao canal regional. A socialista alerta para o facto dos canais insulares estarem sediados em regiões ultraperiféricas e com um mercado particular.

O agora anunciado Plano de Ação para a Comunicação Social retira, gradualmente, as receitas publicitárias de natureza comercial à RTP, com o objectivo de diferenciar os canais públicos das restantes ofertas existentes no mercado.

A socialista recorda que, "no contrato de concessão celebrado com a RTP, em vigor desde 2015, com sucessivas revisões, ficou salvaguardado o interesse das Regiões autónomas, através de uma cláusula que permitia, excepcionalmente, a publicidade comercial nos serviços de programas especialmente destinados às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores".

No entanto, no plano agora apresentado pelo Governo “não se vislumbra qualquer preocupação ou tratamento diferenciado dos canais insulares”, condena Sofia Canha, advertindo que “a RTP-Madeira é o único canal de televisão presente na Região Autónoma da Madeira, próximo à população madeirense e onde pequenas empresas insulares têm a oportunidade de promover os seus produtos ou serviços, uma vez que o seu mercado alvo é o regional”.

Como alerta a parlamentar, o plano do Governo confinará a divulgação dos seus serviços à imprensa escrita regional e põe em causa não só a possibilidade de as empresas divulgarem os seus produtos, como o direito dos cidadãos acederem a informação publicitária e institucional específica da Região.

“Atendendo às particularidades da Região Autónoma e do seu mercado televisivo e à necessidade de promoção e divulgação dos serviços e produtos das empresas regionais, eu manifesto o meu repúdio pelas consequências subjacentes à aplicação do Plano de Ação para a Comunicação Social no canal regional RTP-M”, reforça.