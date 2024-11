Homem morre após queda no Funchal

Um homem de 63 anos morreu, no início desta tarde, após cair na zona das Poças do Governador, perto da Doca do Cavacas, no Funchal.

Segundo o que foi possível aferir, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pelas 11h55, deslocando-se para o local com seis elementos da Equipa de Resgate em Montanha.

O corpo, todavia, foi recuperado por via marítima, confirmou ao DIÁRIO o capitão do Porto do Funchal, Rodrigues Teixeira. "Ao chegarmos ao local vimos que já se encontrava cadáver e procedemos à sua remoção via marítima com apoio de embarcações da Estação de Salva-vidas do Funchal" e da Polícia Marítima.

O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal após ter sido declarado o óbito, pelo delegado de Saúde, no Cais 8 do Funchal.

A situação gerou aparato com várias pessoas a parar no local.