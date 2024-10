Ventura regressa ao Porto do Funchal e faz movimentar 4.183 pessoas

O Porto do Funchal acolhe, hoje, o navio de cruzeiros Ventura que chegou, esta manhã, de Southampton, porto de origem deste cruzeiro de 14 noites que começou no passado dia 5 de Outubro.

A bordo, viajam 3.045 passageiros e 1.138 tripulantes.

"O navio fica 11 horas na Madeira e sai por volta das 17h00, com destino às Canárias, no âmbito deste itinerário que além de Southampton e Funchal, faz escalas em La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e novamente Southampton, onde termina a viagem a 19 de Outubro", revela a APRAM.

E conclui: "O Ventura volta ao Porto do Funchal daqui a um mês, 9 de Novembro, em mais um cruzeiro pelas ilhas atlânticas que prevê também uma escala na Corunha, no Norte de Espanha, antes do regresso a Southampton".