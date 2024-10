Museu de História Natural do Funchal abre portas aos visitantes no dia em que celebra 91 anos

De forma a celebrar os 91 anos de abertura ao público do Museu de História Natural do Funchal, inaugurado a 5 de outubro de 1933, a Câmara Municipal do Funchal abrirá, de forma gratuita, as portas do mesmo.

Este dia aberto terá lugar no próximo sábado, dia 5 de Outubro, a todos os visitantes que o desejem conhecer ou revisitar, entre as 10 e as 18 horas.

Estes poderão usufruir dos vários espaços do Museu e conhecer a exposição permanente com mais de 360 espécies, bem como a exposição temporária 'Waterline' e ainda um jardim de plantas aromáticas e medicinais.