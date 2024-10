JPP condenado por irregularidades nas contas da campanha

A notícia que faz a manchete na edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o JPP foi condenado por irregularidades nas contas da campanha. O Tribunal Constitucional aplicou uma coima ao Juntos Pelo Povo (JPP) devido a anomalias detectadas por ocasião das Eleições Regionais de 2019. A decisão foi tomada a 23 de Julho e tornada pública ontem.

Outra notícia com destaque na primeira página é anuncia o novo projecto apoia descarbonização dos portos. O projecto 'Dual' vai incluir a monitorização da qualidade da água e do ar, bem como do consumo de energia. A APRAM espera que o sistema vá para o terreno no primeiro trimestre de 2025.

Destacamos também o investimento de 2 milhões de euros da MEO para melhorar 5G na Região. Em entrevista ao DIÁRIO, Ana Figueiredo, presidente da MEO/Altice Portugal, que está de passagem pela ilha, fala sobre os projectos da empresa para a Madeira.

Nesta edição, entre muitas outras notícias, pode ler, também, que novo pedido de documentação para apoio gera insatisfação em Santa Cruz e que um indivíduo apanha 19 anos de cadeia por matar mulher a tiro na Meia Légua.

