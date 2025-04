Von der Leyen transmite a Londres "profunda preocupação" sobre a economia mundial

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou hoje ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a "profunda preocupação" da União Europeia quanto à economia mundial, na sequência do anúncio de tarifas por parte dos Estados Unidos.

De acordo com a agência Efe, Von der Leyen falou telefonicamente com Keir Starmer sobre "o prejuízo que [as tarifas] significam para todos os países, tanto pelos seus efeitos diretos como indiretos, incluindo as nações mais pobres do mundo".

Além disso, transmitiu ao primeiro-ministro britânico a sua "determinação em trabalhar com os seus parceiros para responder a esta nova realidade da economia mundial, reconhecendo que cada parceiro comercial atuará de acordo com as suas próprias prioridades".

Os ministros responsáveis pelo comércio da União Europeia (UE) vão reunir-se na segunda-feira para debater a estratégia de negociação com Washington, enquanto o executivo europeu já ultima um pacote de represálias contra os Estados Unidos.

Por seu lado, o Reuno Unido também se prepara para anunciar uma série de medidas de emergência na próxima semana, em apoio às empresas e em resposta à 'guerra' comercial começada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs taxas alfandegárias de 10% a produtos vindos do Reino Unido.

A presidente da Comissão Europeia insistiu no compromisso da UE de colaborar com o Reino Unido em matérias de Segurança e Defesa, bem como no apoio mútuo à Ucrânia.

Por fim, ambos abordaram a próxima cimeira UE-Reino Unido, que ocorrerá no próximo dia 19 de maio, pretendendo reforçar a sua cooperação em âmbitos como a Segurança, Defesa, Comércio e Economia.

Von der Leyen e Starmer reunir-se-ão ainda no próximo dia 24 de abril, no palacete de Lancaster House, no centro de Londres, durante a Cimeira Internacional sobre o Futuro da Segurança Energética.