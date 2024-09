'Sun Princess' traz quase 5.500 pessoas a bordo na estreia no Porto do Funchal

O transatlântico 'Sun Princess' faz, hoje, a sua primeira escala no Porto do Funchal, no âmbito de um cruzeiro de 25 noites, que tem como destino final Fort Lauderdale, na Flórida.

"A bordo, viajam 3.839 passageiros e 1.640 tripulantes" - ou seja, um total de 5.479 pessoas - revelou a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

O navio fica 11 horas na Madeira, partindo pelas 17 horas, com destino a Canárias.

O cruzeiro começou no passado dia 14 de Setembro, em Barcelona, com escalas em: Palma de Maiorca, Cartagena, Cadiz, Southampton, Portland, Vigo, (agora) Funchal, Tenerife e Fort Lauderdale.

O navio vai ficar posicionado na Flórida, operando cruzeiros a partir de Fort Lauderdale para destinos como: Bahamas, República Dominicana, México, Honduras, Belize, Ilhas Virgens, Grand Turk, Turks anda Caicos e Porto Rico.

Entidades dão boas-vindas à mais jovem 'princesa' dos cruzeiros

Ao fim da manhã, um grupo de entidades da comunidade portuária e marítima, onde se incluiu a presidente do conselho de administração da APRAM, foi a bordo, apresentar as boas-vindas ao comandante do 'Sun Princess', o inglês Craig Stewart Street. Paula Cabaço ofereceu um certificado assinalando a presença do navio no Porto do Funchal e várias lembranças regionais.

A APRAM saudou também esta manhã, os passageiros e tripulantes do 'Sun Princess' , que hoje fez a sua primeira escala no Porto do Funchal. A iniciativa contou com a actuação do Grupo de Folclore Monteverde e a oferta de pequenos presentes promocionais.

O 'Sun Princess' é o primeiro navio da frota da Princess Cruises a operar com gás natural liquefeito, GNL, energia mais limpa que reduz as emissões de efeito de estufa. É também o navio mais jovem e maior da companhia, tendo iniciado a sua viagem inaugural de 10 dias pelo Mediterrâneo a 28 de Fevereiro deste ano.