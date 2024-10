'Celebrity Apex' e 'Seven Seas Mariner' no porto do Funchal

O porto do Funchal acolhe, hoje, dois navios de cruzeiro. O 'Celebrity Apex' juntou-se ao 'Seven Seas Mariner', que já se encontrava no cais Norte.

O 'Celebrity Apex' traz a bordo, 2.838 passageiros e 1.298 tripulantes, isto depois de ter feito escala em Southampton. A partida do porto do Funchal está agendada para as 20 horas, rumo a Tenerife. O navio está a fazer um cruzeiro de 11 noites que começou a 1 de Outubro, em Southampton, seguiu-se agora, a escala no Funchal e depois, Tenerife, Grã-Canária, Lisboa, Porto, Corunha, regressando ao porto de origem a 12 de Outubro, quando termina a viagem. O regresso ao porto funchalense está previsto já para o próximo dia 19.

Já o 'Seven Seas Mariner' chegou esta manhã, ao Porto do Funchal para uma escala de 10 horas com 677 passageiros e 456 tripulantes. A partida acontecerá quando forem 17 horas, com destino às Canárias. Este navio concretiza um cruzeiro de 10 noites, iniciado em Lisboa a 02 de outubro, com escalas, agora no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Casablanca, Cadiz e Barcelona, onde acaba a viagem a 12 de Outubro.

O porto do Porto Santo recebe, amanhã, o 'World Traveler', vindo de Safi que faz uma escala de 17 horas na ilha dourada. O navio segue no dia seguinte para o Funchal, com 156 passageiros e 120 tripulantes. Sai no domingo, pelas 15 horas, rumo a La Palma.