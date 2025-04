Pelo menos oito mortos após fortes chuvas que inundaram Kinshasa

Pelo menos oito pessoas morreram devido às inundações que atingiram a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, e que cortaram o acesso ao principal aeroporto do país, anunciaram hoje as autoridades.

A maioria das mortes, na sequência das fortes chuvadas de sexta-feira, foi causada pelo desabamento de muros e estruturas, adiantou o ministro da Saúde da província, Patricien Ngongo.

As cheias danificaram ainda a estrada principal que conduz ao aeroporto, mas que já foi reaberta ao tráfego ligeiro, prevendo-se que nas próximas horas seja aberta a todo o tráfego, referiu o governador de Kinshasa, Daniel Bumba.

A estrada liga também Kinshasa a várias regiões do país e as autoridades estão preocupadas com o impacto na circulação e abastecimentos de outras localidades.

"Estamos aqui desde o anoitecer, mas não estamos a fazer qualquer progresso, porque nos disseram que a estrada está cortada em duas partes", adiantou Blaise Ndendo, um camionista, à agência AP.

Em 2022, pelo menos cem pessoas morreram durante uma inundação semelhante em Kinshasa.