Porto do Funchal recebe 'Borealis' e 'Silver Whisper'

Os navios 'Borealis' e 'Silver Whisper' encontram-se atracados no Porto do Funchal, onde acostaram esta manhã. No total trouxeram 2.179 pessoas até à Madeira.

O 'Borealis' foi o primeiro a chegar, proveniente de Southampton, sendo que viaja com 915 passageiros e 628 tripulantes. A partida está prevista para as 18 horas, rumo a Saint-John´s, na Terra Nova, Canadá. O navio está a fazer um cruzeiro de 26 noites, iniciado em Southampton a 3 de Outubro, com escalas em vários portos da Terra nova e do Quebec, visitando ainda Cork, na Irlanda, antes de regressar a Southampton, a 29 de Outubro, onde termina a viagem.

Já o 'Silver Whisper' chegou do arquipélago vizinho dos Açores, com 346 passageiros e 290 tripulantes. Este navio vai pernoitar no Funchal e sai amanhã, pelas 13 horas, após uma escala de 29 horas na Madeira. O itinerário deste cruzeiro de 15 noites de Lisboa a Lisboa, inclui escalas na Praia da Vitória, Ponta Delgada e Horta, nos Açores, agora, no Funchal, seguindo-se La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote e finalmente, Lisboa, onde acaba a viagem.