'Britannia' regressou ao Funchal com 4.845 pessoas a bordo

O 'Britannia' chegou hoje ao porto do Funchal, onde se encontra na companhia do 'Silver Whisper', para uma escala de 11 horas. A sua partida rumo às ilhas Canárias acontece pelas 17 horas.

O navio transporta 3.515 passageiros e 1.330 tripulantes, estando a completar um cruzeiro de 14 noites que começou no passado dia 4 de Outubro, em Southampton, a segunda paragem foi agora no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Grã-Canária, Lanzarote, Cadiz, Lisboa e Southampton, onde termina a viagem no dia 18 deste mês.

A próxima vinda ao porto funchalense está agendada para 22 de Outubro, na viagem de reposicionamento para as Caraíbas, onde vai ficar até ao fim de Março. Daqui a 6 meses, a 8 de Abril, estará de regresso ao Funchal num cruzeiro pelas ilhas atlânticas.

Quanto ao 'Silver Whisper', que pernoitou na Madeira, tem saída marcada para as 13 horas, com destino a La Palma.