Impresa e Porto Editora lançam projeto de literacia que envolve um milhão de alunos

A Impresa, com o Expresso e a SIC, e a Porto Editora anunciaram hoje o lançamento do projeto de literacia nas escolas "Informar para Aprender", que arranca em 25 de outubro e envolve um milhão de alunos.

Em comunicado, o grupo Porto Editora, através da Escola Virtual, e o grupo Impresa, com o Expresso e a SIC, informaram da assinatura do protocolo de colaboração de três anos, lançando a iniciativa "Informar para Aprender".

Este projeto "reflete o compromisso de ambas as instituições com a responsabilidade social e a qualidade educativa" e arranca em 25 de outubro com o concurso "Informar ou Desinformar?", e envolverá mais de 5.000 escolas e cerca de um milhão de alunos, referem as entidades.

"O objetivo é desafiar alunos e professores a explorar questões como as notícias falsas, a veracidade da informação e o impacto da desinformação", adiantam.

Este projeto "enche-nos de orgulho. Promover a literacia mediática nas escolas, desde o ensino básico até ao secundário, é absolutamente fundamental no tempo em que vivemos. Saber interpretar conteúdos noticiosos e distinguir o que é informação verdadeira do que são as 'fake news' é hoje quase tão relevante como saber ler e escrever", afirma o presidente executivo (CEO) da Impresa, Francisco Pedro Balsemão, citado em comunicado.

"Esta iniciativa, pela sua dimensão e relevância, terá um cariz de serviço público essencial para a nossa sociedade" e "agradecemos à Porto Editora, nosso parceiro nesta iniciativa, que partilha connosco os mesmos valores e preocupações nesta era desafiadora no que respeita à qualidade da informação", remata o gestor.

Por sua vez, Vasco Teixeira, administrador do grupo Porto Editora, também citado no comunicado, salienta que "é um privilégio unir forças com o grupo Impresa para um projeto que não só reforça a educação, mas também promove a literacia mediática entre os jovens".

Numa altura em que a desinformação prolifera, "capacitar os alunos para questionar e verificar a veracidade das informações é uma prioridade para o grupo Porto Editora".

Neste "contexto dinâmico contamos, sem dúvida, com o apoio dos professores, que desempenham um papel essencial ao guiar os alunos na construção de uma visão crítica e responsável sobre a informação que consomem", acrescenta Vasco Teixeira.

O projeto é dirigido a alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, assim como do ensino secundário e profissional e o concurso "Informar ou Desinformar?" terá início oficial no dia 25 de outubro e as inscrições estarão abertas até ao dia 31 de janeiro de 2025.

Promovido pela Escola Virtual em parceria com o Expresso e a SIC, a iniciativa "pretende incentivar as escolas para formar uma geração de jovens mais conscientes e responsáveis no consumo e partilha de informação".

No concurso, os alunos são desafiados a desenvolverem o sentido crítico face aos conteúdos que consomem diariamente, a refletirem sobre o valor da verdade na comunicação e no jornalismo e a explorarem soluções inovadoras.

"Mais do que isso, convida-os a dar asas à imaginação, a questionarem o que sabem e a pensarem fora da caixa, promovendo novas perspetivas sobre o combate à desinformação e a construção de uma sociedade mais informada e justa", lê-se no comunicado.

Após o período de inscrições, os trabalhos submetidos passarão para a fase de votação pública, que decorre entre 17 e 23 de fevereiro. Em seguida, um júri especializado procederá à análise detalhada dos trabalhos e os finalistas serão revelados no dia 10 de março de 2025.

A cerimónia de prémios realiza-se em 26 de março: "Esta data coincide com a semana Internacional do Direito à Verdade, reconhecido pela ONU, e destaca a importância da verdade e da promoção da justiça, reforçando o impacto deste concurso na formação de uma sociedade mais informada e crítica".