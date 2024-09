Universidade Sénior do Funchal arranca com 127 alunos

Realizou-se, hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a abertura do ano lectivo de 2024/25 da Universidade Sénior do Funchal que, conta, com 127 alunos que têm à disposição 24 disciplinas.

Presente na abertura, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra realçou a importância da Universidade Sénior do Funchal, bem como do percurso de vida e das experiências que os seus alunos partilham.

Já a vereadora Helena Leal, que tutela a Educação e Cidadania, entre outros pelouros, realçou o crescimento que se tem verificado na USF, nomeadamente no número de alunos que se inscrevem para a frequentar.

Refira-se ainda que, neste mandato, a Câmara Municipal do Funchal já adquiriu 14 novos portáteis para a Universidade Sénior do Funchal com o objectivo de aproximar os mais velhos das novas tecnologias, facilitando-lhes a acessibilidade, combatendo a solidão e o isolamento.

Além disso, no âmbito do Orçamento Participativo de 2023/2024, a USF passou a contar com uma 'Cozinha Móvel', que permitirá a realização de showcookings, com ementas elaboradas a partir do programa de alimentação saudável, segura inclusiva, prevista na SEMEAR - Estratégia Alimentar do Funchal.