HBG dá início a semana preenchida com projetos de mobilidade à Turquia e Croácia

Ao longo da semana de 7 a 11 de Outubro, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia estará presente em duas mobilidades Erasmus+.

"O projecto 'Media Literacy: The world is changing so can we; Exploring the impact of Critical Media Literacy and Civic Learning' levará uma comitiva de dois docentes e quatro alunos a Karaman, Turquia", indica nota à imprensa.

A participação no referido projecto proporcionará contextos de reflexão, debate, workshops e construção/partilha de conhecimentos sobre literacia mediática, os perigos e desafios da era digital, consumo responsável de informação online e construção/ assunção de uma cidadania digital crítica". Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

O projecto 'The new values of Democracy in Today’s Europe' levará uma comitiva de dois docentes e cinco alunas a Knin, Croácia.

O projecto em questão centra-se no desenvolvimento de competências sociais, cívicas e interculturais; no reforço da implementação de abordagens inovadoras e integradas dos valores democráticos fundamentais; na consolidação de uma educação inclusiva que previna desigualdades e discriminação, com compreensão e aceitação das diferenças e respeito pelas leis, diversidade e igualdade e na promoção da partilha destes valores e na luta contra o racismo e discriminação". Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

E acrescenta: "A agenda de actividades a realizar alia, como habitualmente, as vertentes pedagógica e académica com a vertente cultural. Assim sendo, as comitivas HBG participarão em aulas; oficinas de trabalho; grupos de reflexão e debate bem como em tours, passeios e visitas de estudo a fim de absorver a cultura e beleza paisagística das cidades anfitriãs".

"No regresso, os participantes envolvidos, partilharão todas as experiência e novos saberes adquiridos com os seus pares e restante comunidade educativa", concluiu a escola.