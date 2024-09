Universidade Sénior da Ribeira Brava arrancou com 137 alunos

A Universidade Sénior da Ribeira Brava deu hoje início ao seu ano lectivo com um total de 137 alunos. O projecto educativo conta com 27 novos alunos, sendo esta uma iniciativa que decorre desde 2018.

“Desde logo os alunos que demonstraram interesse, assim como as parcerias que permitiram uma equipa de professores de várias instituições, com destaque para a Secretaria Regional de Educação, a Escola Padre Manuel Álvares e a própria autarquia, entre outras", disse o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Segundo Ricardo Nascimento, “para termos uma sociedade estruturada temos de nos preocupar com todas as classes, desde o recém-nascido ao sénior”, sendo este projecto uma forma de proporcionar mais saúde e bem-estar.

Da parte da Secretaria Regional de Educação, o diretor regional, Marco Gomes, manifestou total apoio ao projeto da autarquia que visa proporcionar uma aprendizagem contínua ao longo da vida. Destacou o investimento nas pessoas que todos os dias se levantam motivadas a aprender e que serão mais saudáveis a todos os níveis, mais capazes e terão mais qualidade de vida.

A USRB conta com 137 alunos, 11 professores e 16 disciplinas. Do programa fazem parte diversas actividades para desenvolver as capacidades cognitivas, o raciocínio, a memorização e a mobilidade dos alunos.