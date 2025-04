Parlamento húngaro aprova emenda constitucional em nova ofensiva contra LGBT+

O Parlamento húngaro aprovou hoje por larga maioria uma emenda constitucional que consolida a proibição da Marcha do Orgulho e visa as pessoas transexuais, numa nova ofensiva do primeiro-ministro, Viktor Orbán.

O texto da controversa lei visa igualmente as pessoas com dupla nacionalidade consideradas "traidoras da nação", que correm agora o risco de perder a nacionalidade e de serem deportadas.

Nesse sentido, a nova lei coloca a "proteção das crianças" à frente de outros direitos fundamentais, como o de reunião e a liberdade de expressão.

A reforma, aprovada por 140 votos e 21 contra, num parlamento de 199 lugares, foi impulsionada pelo primeiro-ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, e apoiada pela maioria absoluta de dois terços do seu partido, o Fidesz.

A alteração aprovada estabelece na Constituição que "o direito da criança a um desenvolvimento físico, mental e espiritual adequado prevalece sobre todos os outros direitos fundamentais, com exceção do direito à vida", o que significa que o direito de reunião ficará subordinado a esta "proteção da infância".

Os juristas e os críticos de Orbán consideraram a decisão como mais um passo no sentido do autoritarismo, uma vez que o governo populista continua a restringir os direitos das comunidades LGBTQ+.

Os críticos acusaram Orbán de ter adotado táticas cada vez mais autocráticas durante 15 anos de governo.

Antes da votação, políticos da oposição e outros manifestantes tentaram bloquear a entrada de um parque de estacionamento do Parlamento para impedir a entrada dos deputados do partido no poder.

No entanto, a polícia acabou por retirar os manifestantes, que tinham usado abraçadeiras para se unirem.

A alteração codifica a proibição de eventos públicos LGBTQ+, incluindo o popular evento Pride, que atrai milhares de pessoas anualmente à capital, Budapeste.

A nova alteração permite igualmente que os húngaros que tenham dupla nacionalidade num país não pertencente ao Espaço Económico Europeu vejam a nacionalidade suspensa se forem considerados uma ameaça para a ordem pública, a segurança pública ou a segurança nacional húngara.

Esta é a 15.ª alteração à Constituição húngara desde que o partido de Orbán aprovou unilateralmente o documento em 2011.