Porto Santo acolhe encontro dos militares da Madeira que serviram no Ultramar

No próximo dia 13 de Outubro, o Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses volta a realizar-se um novo encontro, que terá lugar na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.

O programa é prevê a celebração de uma missa, às 11h30, seguida de um homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, que será realizada na Igreja, no fim da celebração eucarística.

De acordo com o Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses, o evento conta com já com 22 inscritos.

"Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975)", realça a organização, entendendo o convite aos militares que serviram na Índia (1954-1961).