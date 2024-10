IPMA coloca costa Norte e Porto Santo sob aviso amarelo para a agitação marítima

As costas Norte da Madeira e do Porto Santo estarão sob aviso amarelo para a agitação marítima entre quarta e quinta-feira desta semana.

Assim, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros de altura podem ser esperados entre as 12 horas do dia 9 de Outubro até às 00h00 de dia 10.

Nestes dias, tanto o território continental como os Açores também estão sob avisos amarelo, laranja e até vermelho para a chuva, vento e agitação marítima, sendo os mais graves as ilhas açorianas do grupo Ocidental, amanhã, 8 de Outubro, prevendo-se ondas de oeste, podendo atingir os 19 metros de altura máxima.