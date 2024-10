Depois de cinco dias de muita competição, emoção e convívio chegou ao fim a primeira edição do Torneio 5 de Outubro em padel, que teve como palco os courts complexo de ténis do Porto Santo.

Tal como na jornada inaugural, o evento, organizado por Leonardo Ferreira, Filipe Bento e Associação Desportiva ‘Os Profetas’ em parceria com o Porto Santo Racket Center, terminou em festa dentro e fora dos courts.

Após uma maratona de jogos disputados por 40 duplas, a tarde do passado sábado foi brindada com as emoções das grandes finais.

No nível 4 Leonardo Ferreira/Luís Melim viriam a erguer troféu de vencedores após vitória no derradeiro encontro diante Rúben Gouveia/Carlos Camacho por 2-1.

Já na luta pelo ‘ouro’ no nível 5 Rui Beleza/Gonçalo Correia foram mais fortes que Francisco Abreu conseguindo assim a vitória por 9-6.

Quanto ao sector feminino a final foi disputada entre Carolina Ferreira/Carlota Figueira e Vanessa Melim/Nazaré Cunha. Num duelo emocionante Vanessa/Nazaré festejaram o triunfo final depois de vencer pelos parciais de 6-3, 5-7 e 10-5.

Finalmente em pares mistos Carlota Ornelas/Leonardo Ferreira venceram Carolina Ferreira/Ricardo Teixeira por 9-5 conquistando assim o troféu de vencedor.

Após a competição, a festa mudou-se para o Balaloa Beach Bar/Karts Porto Santo onde houve lugar à cerimónia de entrega de prémios, que contou para além de atletas, organização e parceiros com a presença de Nuno Baptista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo.

Deixamos aqui algumas das fotos do evento, assim como da entrega de prémios.