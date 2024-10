IFCN alerta para cuidados a ter na época de caça que hoje começou

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente referiu que a caça "é uma actividade muito importante, mas com algumas particularidades pelo que é importante cumprir com as regras de segurança vigentes a começar para os próprios caçadores e as pessoas que os acompanham".

Rafaela Fernandes esteve com o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, esta manhã, no Paul da Serra, naquele que foi o primeiro dia de caça na Região.

“Esta actividade envolve por vezes o uso de cães que devem ser tratados e transportados em condições que respeitem o bem-estar animal”, concluiu Rafaela Fernandes. Até à data foram requeridas 585 licenças de caça sendo que toda actividade é acompanhada por elementos do Corpo de Polícia Florestal que fiscalizam e atestam o cumprimento da lei.