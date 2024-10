PAN Madeira encontra cenário “alarmante” no Lar da Bela Vista

Ao início desta manhã, o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) Madeira realizou uma visita ao Lar da Bela Vista, no Funchal, onde se reuniu com a direcção da instituição e teve a oportunidade de fazer uma visita guiada às instalações. “O cenário encontrado foi alarmante e motivo de grande preocupação”, refere, em nota à imprensa.

Durante a visita, o PAN Madeira deparou-se com um estado de degradação generalizada do edifício.

“Uma das situações mais chocantes foi o facto de os banhos serem dados com o uso de chaleiras, uma vez que algumas caldeiras existentes são antiga e estão inoperacionais. Além disso, foi constatado que todo o edifício se encontra em péssimo estado, comprometendo seriamente o bem-estar dos utentes e de quem lá trabalha. As condições de trabalho dos funcionários são profundamente preocupantes, dado que têm de desempenhar as suas funções num ambiente degradado, sem condições de conforto e segurança”. PAN Madeira

Ainda assim, em reunião com a direcção, foi dada a garantia de que uma nova caldeira deverá chegar em breve e que estão previstas obras de melhoria no edifício. No entanto, o PAN Madeira expressa a sua profunda inquietação sobre o tempo que estas obras irão demorar e sobre como foi possível que a situação atingisse este nível de degradação.

“Estamos profundamente chocados com o estado em que se encontra o Lar da Bela Vista. Os idosos que aqui vivem merecem ser tratados com dignidade e é inaceitável que tenham de passar por estas condições. Reconhecemos o trabalho árduo dos funcionários, mas não podemos deixar de questionar o Governo Regional: como é que se deixou esta situação chegar a este ponto? É urgente uma intervenção rápida e eficaz para garantir o bem-estar destes utentes.” Válter Ramos, do PAN Madeira

Refere ainda o comunicado que, apesar das garantias dadas por parte da direção na reversão destes problemas, o PAN Madeira irá continuar muito atento ao desenvolvimento das soluções apresentadas. Contudo e dada a gravidade da situação, apela a uma ação imediata por parte do Governo Regional, exigindo explicações e soluções concretas para assegurar que os direitos dos idosos, muitas vezes esquecidos, sejam respeitados.