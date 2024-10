Apenas 1 em 12 paga na Ponta de São Lourenço

Apenas 1 em 12 paga. A vereda da Ponta de São Lourenço rendeu, em 18 meses, pouco mais de 27 mil euros. Degradação do percurso pedestre classificado preocupa. Este é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO.

Mas há mais para ver na edição deste domingo. Mais de meio milhar no ‘Wanderlust’. Programa do penúltimo dia do Festival da Natureza promoveu, na Quinta Magnólia, experiências de desenvolvimento pessoal em conexão com o ambiente.

Poço de criatividade para falar sobre Maria Clara Leça que venceu o concurso ‘Sangue Novo’, da Moda Lisboa, com a sua colecção em Bordado Madeira e já está a concluir o Mestrado em Design de Moda e Têxtil na Dinamarca.

Subsídio de mobilidade chega a mais 12% é outro dos destaques desta edição. Apoio público já abrangeu mais de um milhão de viagens entre a Madeira e Porto Santo, num investimento que ultrapassa os 15 milhões.

Nota ainda para controlo metrológico em crescimento. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram realizadas perto de 2 mil operações de medição e calibragem.

