Madeira acolhe IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social

No seguimento das edições de 2021, 2022 e 2023, o núcleo da Madeira da EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza vai realizar o IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social '(Re)Pensar a RAM e a democracia no combate à pobreza', a decorrer no dia 15 de Outubro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Nesta IV edição e sob o escopo das comemorações dos 50 anos da Democracia em Portugal, pretendemos através deste Fórum reafirmar que a pobreza é uma violação de direitos humanos e um atentado à dignidade da vida humana. Este evento contará com especialistas de renome e nas áreas de investigação e intervenção na pobreza e exclusão social. Núcleo da Madeira da EAPN Portugal - Rede Europeia Anti-Pobreza

A organização quer envolver não apenas os/as profissionais, mas também a comunidade e os decisores políticos na reflexão em torno da investigação e práticas profissionais nesta área, com vista a promover uma atitude reflexiva que possa sustentar a investigação e a intervenção.

Data: 15 de Outubro

Local: Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

Duração: 1 dia

Destinatários principais: Estudantes, investigadores/as e profissionais da área social, da saúde e educativa, decisores políticos, assim como todas as pessoas que tenham interesse pelas temáticas em análise.

Entrada livre sujeita a inscrição prévia (lugares limitados) em https://forms.gle/CLx5PcGvdkNAgmHZ6

Prazo de inscrições e de cancelamento: 8 de Outubro