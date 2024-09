Centro Cultural e de Investigação do Funchal vence Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024

Freddy Ferreira César é o vencedor da edição de 2024 do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Sant (PAMPS), com o Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O prémio será entregue pelo secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, a 7 de Outubro, data em que se comemora Dia Mundial da Arquitectura.

Além do prémio, foram também atribuída duas Menções Honrosas, uma ao projecto 'Quinta de São João', do arquitecto João Nobrega e outra ao projecto do Conjunto Habitacional Nogueira III e Núcleo de Agroinclusão, dos arquitectos Carlos Gonçalves e Isabel Ramos Marques.

A cerimónia de entrega do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024 é organizada pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD), com a parceria do Governo Regional da Madeira, através Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC), pela Direcção Regional da Cultura (DRC).

O evento está marcado para as 16 horas, de dia 7, na sede da SRMAD, na Rua do Carmo, no Funchal.

Estarão presentes os elementos do júri constituído: pela representante da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, a arquitecta Carolina Sumares; a representante da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, a arquitecta Teresa Ferreira; o representante da Associação de Municípios (AMRAM), o arquitecto António Ferreira e ainda o arquitecto, Luís Febrer, como presidente do júri.

A seguir à entrega dos prémios, será inaugurada a exposição do Prémio PAMPS, com todas as obras concorrentes, que ficará aberta ao público para "mostrar o que de melhor se fez na Região no último quadriénio, na categoria de Obra de Requalificação", destaca a organização.