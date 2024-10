Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo 2024 no dia 7 de Outubro

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos (SRMAD) na sequência das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura, organiza a cerimónia entrega do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo 2024, que decorrerá na sede da SRMAD no dia 7 de Outubro pelas 16 horas.

Com a parceria do Governo Regional da Madeira, através Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura (SRETC), pela Direcção Regional da Cultura (DRC), a cerimónia será seguida da inauguração da Exposição do Prémio PAMPS, com todas as obras concorrentes, e ficará aberta ao público para mostrar o que de melhor se fez na Região no último quadriénio, na categoria de Obra de Requalificação.